ВБ: денежное благосостояние таджикистанцев улучшается

В этом году денежное благосостояние населения Таджикистана начало постепенно улучшаться, таковы данные Всемирного банка (ВБ), отраженные в новом исследовании «Слушая Таджикистан».

Так, средний реальный доход на душу населения в мае-сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возрос на 6%. Опрос проводился среди 1000 респондентов по телефону.

Результаты исследования ВБ показали, что такой рост дохода на душу населения обусловлен увеличением конкретных компонентов дохода, таких как доход от денежных переводов, зарплаты, а также от самостоятельной занятости и сельскохозяйственной деятельности.

По данным ВБ, объем денежных переводов трудовых мигрантов возрос в среднем с 943 сомони в мае до 1390 сомони в сентябре, что на 500 сомони больше, че в аналогичном периоде прошлого года. Хотя на прошлой неделе Центробанк России объявил, что за 9 месяцев этого года из России в Таджикистан было отправлено около 1,5 миллиона долларов США, что на 15% меньше по сравнению с тем же периодом 2015 года.

«Рост заработной платы наблюдался в результате официального увеличения заработной платы в июле 2016 года, что отразилось на размере официальной минимальной заработной платы, заработной платы в государственном секторе, студенческих стипендий и пенсий. Повышение доходов от самостоятельной занятости и сельскохозяйственной деятельности можно было бы объяснить тем, что из-за экономического спада в Российской Федерации большое количество трудовых мигрантов было вынуждено возвратиться в Таджикистан и заняться предпринимательской и сельскохозяйственной деятельностью, если возникали такие возможности. Хороший урожай в этом году также сыграл свою роль в повышении доходов», – отмечают исследователи ВБ.

Согласно предыдущему исследованию Всемирного банка «Слушая Таджикистан», охватившему период ноябрь 2015 года-март 2016 года, уровень реального дохода на душу населения сократился примерно на 24%, но с января несколько вырос среди 40% наименее обеспеченного населения.