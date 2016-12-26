Свыше 1600 человек арестовали в Турции с лета за посты в соцсетях

Начиная с лета 2016 года власти Турции арестовали 1656 человек за высказывания в социальных сетях, которые якобы выражают поддержку террористическим группировкам и критикуют или «оскорбляют» правящую партию, передает агентство Associated Press со ссылкой на МВД страны.

В ведомстве также добавили, что по подобным обвинениям под следствием находятся минимум 10 тысяч человек. Кроме того, еще с 1203 человек уже сняли обвинения.

Правительство Турции обвиняет этих людей в провоцировании ненависти, выражении симпатии террористам и распространение пропаганды подобных группировок, оскорблении чиновников, а так же подрыве целостности государства и личной безопасности турок.

Массовые аресты в Турции начались после неудачной попытки переворота в июле этого года, когда военные попытались захватить власть. На следующий день после этого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в организации путча Фетхуллаха Гюлена – богослова, который с 1999 года живет в изгнании в Соединенных Штатах, и его движение «Хизмет».

По подозрению в пособничестве мятежникам власти Турции арестовали минимум 60 тысяч человек: военных, преподавателей, журналистов, священнослужителей и гражданских активистов.