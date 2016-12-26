Убитая в Лондоне гражданка Узбекистана собиралась развестись с мужем

Убитая в Лондоне гражданка Узбекистана Умида Эшбабаева собиралась развестись с мужем, сообщает Ц-1. Корреспондент интернет-издания связался с родственниками Умиды в Узбекистане, которые поведали ему о том, что последний раз Умида Эшбабаева приезжала на родину – в райцентр Гузар (Кашкадарьинская область) – в ноябре, на день рождения младшего сына.

Женщина была очень расстроена, жаловалась на плохие отношения с мужем и говорила, что планирует с ним развестись, пишет Ц-1.

«Известие о трагической смерти Умиды потрясло всех жителей городка, – сказал корреспонденту интернет-издания родственник погибшей, попросивший не называть его имени. – Отец Умиды уже выехал в Британию за телом дочери».

Напомним, что 19 декабря «Озодлик» сообщал о том, что полиция лондонского квартала Тэмсмид арестовала гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве своей жены. Им оказался 35-летний Адхам Товошаров, муж Умиды Эшбабаевой.

Адхам Товошаров – односельчанин Умиды. Они поженились, когда он окончил Ташкентский экономический институт. Вместе уехали в Лондон на заработки, пишет Ц-1.

«Откровенно говоря, жизнь этой молодой семьи не складывалась с самого начала: они постоянно ругались, – рассказывает одна из одноклассниц погибшей. – Но, несмотря на это, в семье один за другим родилось трое детей. Их растили родители Умиды. Она лишь приезжала в Гузар, чтобы родить».

Полиция квалифицировала это преступление как «убийство на бытовой почве».

Сотрудники посольства Узбекистана в Лондоне заявили репортеру «Озодлика», что информированы о смерти Умиды Эшбабаевой, но вместе с тем добавили, что не могут вмешиваться в работу следственных органов.

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