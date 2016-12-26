Навоийскую область возглавил Кабул Турсунов

25 декабря состоялась внеочередная сессия Кенгаша народных депутатов Навоийской области, в ходе которой по представлению президента Узбекистана Шавката Мирзияева председатель Комитета по вопросам бюджета и экономическим реформам Сената Олий Мажлиса Кабул Турсунов был избран хокимом Навоийской области.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, в ходе своего выступления президент Шавкат Мирзияев отметил основные успехи реформ в Навоийской области за последние 5 лет, а также перечислил имеющиеся в этой области недостатки, которые требуют серьезного внимания. Одной из основных тем в повестке дня внеочередной сессии было назначение нового хокима в Навоийскую область.

Как сообщается на официальном сайте Сената Олий Мажлиса, «Кабул Турсунов родился 30 марта 1964 года в Карманинском районе Навоийской области. По национальности – узбек. В 1993 году окончил Ташкентский государственный технический университет, в 2004 году – Бухарский государственный университет, в 2005 году – Академию государственного и общественного строительства при президенте Республики Узбекистан. По специальности – строитель-инженер, экономист. Работал председателем Комитета по вопросам бюджета и экономическим реформам Сената Олий Мажлиса».

Напомним, бывший хоким Навоийской области Турдимов Эркин Акбутаевич на прошлой неделе возглавил Сурхандарьинскую область.