Мирзияев выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ту-154

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ту-154 над Черным морем, на борту которого находились 92 человека. Текст телеграммы приводит агентство УзА.

«С чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Ту-154 над Черным морем», – написал Шавкат Мирзияев.

«Примите мои искренние соболезнования и прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших», – отмечается в телеграмме узбекского президента.​

Самолет Ту-154 Министерства обороны России разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту. В катастрофе лайнера, направлявшегося в Сирию, погибли 92 человека. В понедельник, 26 декабря, в России объявлен национальный траур.