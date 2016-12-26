Исаков: Все проблемы по кыргызско-узбекской границе поручено проработать до середины января

Президенты Кыргызстана и Узбекистана Алмазбек Атамбаева и Шавкат Мирзияев в ходе двусторонней встречи дали поручения до середины января 2017 года проработать все проблемы по границам. Об этом сказал заведующий отделом внешней политики аппарата президента Сапар Исаков, рассказывая об итогах рабочего визита Алмазбека Атамбаева в Узбекистан.

«Соответствующие госорганы, отвечающие за делимитацию, демаркацию границ, будут скрупулезно заниматься этими вопросами. С большой уверенностью хочу отметить, что до середины января у сторон состоятся несколько раундов переговоров по демаркации и делимитации границ», – сообщил он.

Напомним, рабочие группы правительств Узбекистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации госграницы с августа 2016 года провели пять встреч. Специалисты провели совместные полевые топографо-землеустроительные и камеральные работы. Также согласован перечень отдельных участков узбекско-кыргызской границы, по которым совпадают предложения сторон.

Общая протяженность узбекско-кыргызской границы составляет 1378 км, из которых 320 км еще не уточнены. Из-за неописанных участков, в приграничных районах происходили различные конфликты.