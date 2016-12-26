Трамп объявил о закрытии своего благотворительного фонда

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что распустит свой благотворительный фонд до вступления в должность, чтобы избежать конфликта интересов. Однако представители Демократической партии считают, что этого недостаточно, и призывают миллиардера внести свои активы в специальный фонд.

Генеральный прокурор Нью-Йорка проводит расследования сообщений СМИ о том, что расходы фонда пошли в пользу избирательной кампании Трампа. Пресс-секретарь прокуратуры заявила, что фонд нельзя закрыть, пока расследование не завершено.

Трамп сообщил в субботу, что распорядился принять необходимые меры для роспуска своего фонда, который действовал «по существу, без затрат на протяжении десятилетий, притом что 100 процентов денег пошли на благотворительность». По его словам, фонд сделал много добрых дел и предоставил миллионы долларов содействия ветеранам, сотрудникам правоохранительных органов и детям.

«Я буду посвящать много времени и энергии на президентском посту решению многих проблем, с которыми сталкивается наша страна и мир. Не хочу, чтобы хорошая работа ассоциировалась с возможным конфликтом интересов», – заявил он. Трамп сказал, что будет продолжать филантропическую деятельность другими способами, но не объяснил, что он имеет в виду.

Демократический Национальный комитет подверг критике Трампа за то, что демократы назвали «поникшим фиговым листком, который прикрывает конфликты интересов и жалкий послужной список в области благотворительной деятельности».