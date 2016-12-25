Худрук ансамбля им. Александрова, находившийся на борту разбившегося Ту-154, был родом из Узбекистана

Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился у побережья Сочи. По официальным данным, на борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди пассажиров были военные, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. В районе катастрофы Ту-154 в Черном море идут поисковые работы.

Самолет направлялся в Латакию

По данным Министерства обороны России, самолет Ту-154 пропал с радаров в половину шестого утра в воскресенье, после вылета из Сочи. В Сочи самолет прибыл из аэропорта Чкаловский в Московской области для дозаправки. Ту-154 следовал в сирийский город Латакия.

На борту ТУ-154 находились российские военнослужащие, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу Воздушно-космических сил России на авиабазе «Хмеймим» в Сирии артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских средств массовой информации – всего 84 пассажира и восемь членов экипажа.

Среди жертв катастрофы была и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Поисково-спасательная операция в Сочи:

​Все пассажиры и члены экипажа Ту-154 погибли

25 декабря был обнародован список пассажиров потерпевшего крушение самолета Минобороны РФ.

Предполагается, что все 84 пассажира и 8 членов экипажа Ту-154 погибли.

Личные вещи пассажиров и обломки оказались в море на расстоянии до 15 километров от берега. В районе катастрофы – сильное течение, часть обломков самолета могло унести в открытое море, считают спасатели. Вечером в воскресенье СМИ сообщили о том, что найдены тела 10 погибших в катастрофе Ту-154.

Согласно сообщениям российских СМИ, на борту самолета Минобороны находились корреспондент, оператор и звукооператор «Первого канала», съемочная группа телеканала НТВ в составе корреспондента, оператора и звукооператора, а также трое сотрудников телеканала «Звезда».

Самолет 2 месяца назад прошел техосмотр

Разбившийся самолет Ту-154 был построен в 1983 году. По данным Минобороны РФ, самолетом Ту-154, общий налет которого составляет 6 689 часов, управлял опытный летчикпервого класса Роман Волков.

По официальным данным, последний раз Ту-154 ремонтировали 29 декабря 2014 года, в сентябре этого года самолет прошел плановое техобслуживание.

На месте крушения самолета ведутся поисково-спасательные работы. Пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент Путин находится в постоянном контакте с министром обороны РФ Сергеем Шойгу по ситуации с Ту-154.

По официальным данным, крушение самолета Ту-154 могло произойти вследствие технической неисправности или ошибки в пилотировании. Теракт на борту лайнера, как и ошибку пилотов, источники «Интерфакса» в экстренных службах назвали «маловероятными» причинами трагедии. Собеседники агентства отметили, что метеоусловия в районе крушения Ту-154 были благоприятными.

Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе под Сочи. Глава государства пообещал провести тщательное расследование крушения и оказать помощь родственникам жертв трагедии.

Погибший руководитель ансамбля им. Александрова был родом из Узбекистана

Художественный руководитель ансамбля песни и пляски имени Александрова, главный военный дирижер России Валерий Халилов, находившийся на борту потерпевшего крушение Ту-154, был родом из Узбекистана.

Генерал-лейтенант Валерий Халилов родился 30 января 1952 года в городе Термез Сурхандарьинской области. В 11 лет начал учиться в музыкальной школе в Москве. В 1975 году окончил Военно-дирежерский факультет при Московской консерватории имени П.И. Чайковского.

В 2002 году Валерий Халилов был назначен руководителем военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ. Вместе с тем, он был руководителем таких международных военно-музыкальных фестивалей как «Спасская башня», «Амурские волны», «Марш столетия» и Международного военно-музыкального фестиваля в Южно-Сахалинске.

Валерий Халилов, находившийся на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, который потерпел крушение 25 декабря, руководил ансамблем песни и пляски имени Александрова с апреля 2016 года.

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