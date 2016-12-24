Президент Филиппин пригрозил «сжечь ООН»

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил «сжечь ООН» при условии своей поездки в США. Об этом он заявил во время своего визита на военную базу на юге страны, передает Independent.



По данным РБК, на подобные меры филиппинский лидер пообещал пойти в ответ на критику его методов борьбы с наркоторговцами. В частности, Дутерте упомянут в претензии верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна по поводу расследования убийства людей, которые были обвинены местными властями в причастности к наркоторговле.



«Вы можете идти и подавать жалобу в ООН. Я сожгу Организацию Объединенных Наций в таком случае. Я сожгу ее дотла, если я поеду в Америку», – заявил политик.