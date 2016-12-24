Алмазбек Атамбаев возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова

Президент Кыргызcтана Алмазбек Атамбаев 24 декабря в ходе рабочего визита в Узбекистан возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства почтил память Ислама Каримова вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым, который также возложил цветы к месту захоронения первого президента Узбекистана, также была прочитана поминальная молитва.