Узбекистан намерен выйти в лидеры кожевенно-обувной индустрии СНГ

Кожевенно-обувная промышленность Узбекистана в ближайшие четыре года намерена произвести продукцию более чем на 1,68 миллиарда долларов, сообщает Sputnik.

Это позволит республике войти в число лидеров среди стран СНГ по производству обуви и кожгалантерейной продукции. Значительные объемы выпускаемых товаров планируется экспортировать не только в соседние государства, но и расширить поставки в Россию, Турцию и Китай, освоить новые рынки, в том числе стран Евросоюза.

«Новые задачи для отрасли были определены недавно разработанной и утвержденной программой мер по дальнейшему развитию кожевенно-обувной промышленности до 2020 года. Она предусматривает создание новых мощностей с освоением выпуска перспективной экспортоориентированной продукции. Однако достичь этого будет возможно за счет широкого привлечения иностранных инвестиций и технологий. Сейчас, например, рассматриваем возможности по углублению связей с предпринимателями из России, Китая и Турции, у которых есть значительный опыт в этой сфере», – отметил представитель ассоциации «Узбекчармпойабзали».

По его словам, также прорабатываются проекты и с рядом европейских бизнес партнеров, в том числе из Италии, Франции и Испании.

Всего в ближайшие четыре года планируется произвести свыше 29,1 миллиона пар обуви, 2,99 миллиарда квадратных дециметров выделанной кожи, а также различных кожгалантерейных изделий на 35,6 миллионов долларов. При этом, данные показатели, заметил собеседник, являются ориентиром и могут быть при эффективном использовании имеющихся возможностей значительно превышены.

На сегодняшний день узбекская сторона уже подготовила ряд инвестиционных проектов с участием ряда местных и зарубежных инвесторов. Так, например, до 2020 года планируется осуществить 59 проектов на 76,5 миллиона долларов. И, главное, что 37 из них будут направлены на создание новых мощностей (около 60 миллионов долларов), а оставшиеся 22 – на модернизацию и реконструкцию действующих (свыше 16 миллионов долларов).

Примером успешного инвестиционного проекта может стать проведенная в этом году коренная модернизация кожевенного завода «ММ Гудвилл», куда было направлено свыше 1 миллиона долларов. В результате на предприятии созданы дополнительные мощности по переработке 3 миллионов квадратных дециметров кожевенного сырья.

В будущем году в стране планируется реализовать 11 инвестиционных проектов с освоением 6,7 миллиона долларов и созданием 385 рабочих мест.