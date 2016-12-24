Путин не решил, идти ли на выборы в 2018 году

Владимир Путин, чей президентский срок заканчивается в 2018 году, сказал, что примет решение о том, выставлять ли ему кандидатуру на следующих президентских выборах, когда придет время, пишет Reuters.

«Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и, исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение об участии моем или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации», – сказал Путин в пятницу на ежегодной пресс-конференции.