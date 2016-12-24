В Алеппо введен российский батальон военной полиции

Российский батальон военной полиции, введенный в Алеппо, будет помогать сирийским военным и правоохранительным структурам поддерживать порядок.

Об этом объявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу.

В тот же день сирийская правительственная армия объявила об установлении полного контроля над Алеппо, из восточных районов которого ушли последние группы бойцов вооруженной оппозиции.

В четверг Международный комитет Красного Креста подтвердил завершение эвакуации мирных жителей и сложивших оружие повстанцев. По разным данным, Восточный Алеппо покинули не менее 34 тысяч человек.