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Новости

В Алеппо введен российский батальон военной полиции

Последние повстанцы покидают Алеппо, 22 декабря 2016 года.

Последние повстанцы покидают Алеппо, 22 декабря 2016 года.

Российский батальон военной полиции, введенный в Алеппо, будет помогать сирийским военным и правоохранительным структурам поддерживать порядок.

Об этом объявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу.

В тот же день сирийская правительственная армия объявила об установлении полного контроля над Алеппо, из восточных районов которого ушли последние группы бойцов вооруженной оппозиции.

В четверг Международный комитет Красного Креста подтвердил завершение эвакуации мирных жителей и сложивших оружие повстанцев. По разным данным, Восточный Алеппо покинули не менее 34 тысяч человек.

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