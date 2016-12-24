В Иркутске на 2 месяца арестован предполагаемый поставщик суррогатного алкоголя в торговые точки города

Ленинский районный суд Иркутска в пятницу на два месяца арестовал предполагаемого поставщика суррогатного алкоголя в торговые точки города. Он – один из 13 задержанных, по делу о массовом отравлении спиртосодержащим концентратом «Боярышник».

«Из восьми рассмотренных ходатайств шестерым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один арестован. Это поставщик продукции», –​ сказала журналистам представитель Ленинского районного суда Иркутска.

Она уточнила, что из 13 задержанных четверо являются продавцами в торговых точках, четверо – индивидуальными предпринимателями, двое – водители и трое – поставщики концентрата для принятия ванн «Боярышник», в составе которого оказался метанол.

В Иркутской области с 17 по 23 декабря более 120 жителей отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник». По последним данным, скончались 74 человека.

В Иркутской области введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции, в том числе в хозяйственных магазинах.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России принять меры по борьбе с суррогатами алкоголя. Решено ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции, усилить наказание за нарушение этих правил изменить акцизы на алкоголь (водку), чтобы снизить на нее цены и понизить спрос на суррогаты.