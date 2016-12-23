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В мире

Захватчики ливийского самолета сдались властям Мальты

Лайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah («Африкия») Airways.

Лайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah («Африкия») Airways.

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На Мальте полиции сдались два вооруженных захватчика ливийского пассажирского самолета.

Перед этим они попросили политического убежища у мальтийских властей, заявив, что являлись сторонниками свергнутого полковника Моамара Каддафи.

Их обыскали и взяли под стражу.

Освобождены все остававшиеся на борту члены экипажа.

Ранее угонщики отпустили всех пассажиров – 109 человек.

Лайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah («Африкия») Airways совершал в пятницу внутренний рейс, когда его захватили двое граждан Ливии. Угрожая взорвать самолет, она потребовали направить его на Мальту, где он совершил посадку в столице страны – городе Валетта.

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