Захватчики ливийского самолета сдались властям Мальты

На Мальте полиции сдались два вооруженных захватчика ливийского пассажирского самолета.

Перед этим они попросили политического убежища у мальтийских властей, заявив, что являлись сторонниками свергнутого полковника Моамара Каддафи.

Их обыскали и взяли под стражу.

Освобождены все остававшиеся на борту члены экипажа.

Ранее угонщики отпустили всех пассажиров – 109 человек.

Лайнер A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah («Африкия») Airways совершал в пятницу внутренний рейс, когда его захватили двое граждан Ливии. Угрожая взорвать самолет, она потребовали направить его на Мальту, где он совершил посадку в столице страны – городе Валетта.