В Бухаре мужчина, пытавшийся заживо сжечь родителей, получил срок в 16 лет

Житель Бухары Фарход Эгамов совершил ужасное преступление. Как пишет газета «Ҳуқуқ» («Право»), 25 января 2016 года мужчина, будучи в пьяном состоянии пытался заживо сжечь отца и мать.

Вернувшийся со свадьбы в состоянии алкогольного опьянения Ф. Эгамов облил дом родителей двумя бутылками бензина, запер двери снаружи и совершил умышленный поджог. Родителей Эгамова спасла его жена, которая прибежала к дому, услышав крики пожилых людей.

По словам старшего следователя прокуратуры Бухарской области Улугбека Уринова, Фарход Эгамов долгие годы нигде не работал и находился на иждевении родителей. Следователь говорит, что несмотря на то, что мужчина был женат пять раз, он так и не смог научиться ценить семью. Наставления родителей пришлись ему в тягость и поэтому, считая их врагами, Ф.Эгамов решился на их убийство. Согласно приговору суда, житель Бухары Ф. Эгамов признан виновным и приговорен к 16 годам лишения свободы.