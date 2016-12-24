Ванские кыргызы отправили в Алеппо гуманитарную помощь

Живущие в турецкой провинции Ван этнические кыргызы направили гуманитарную помощь в сирийский город Алеппо. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») сообщил глава села Улуу Памир Эйупхан Кошар.

По его словам, они собрали 104 пары обуви, одеяла, постельные принадлежности, продукты питания и предметы первой необходимости. Помощь будет направлена администрацией района в сирийский город.

Горное село Улуу Памир расположено в 1220 километрах от столицы Турции Анкары. В этом районе проживают порядка 2000 человек.