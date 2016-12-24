КНБ Казахстана сообщает о задержании семерых активистов «Ат-Такфир уаль-Хиджра»

Комитет национальной безопасности Казахстана и полиция завершили 23 декабря начатую 21 декабря операцию по ликвидации в стране ячеек организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра», которая названа религиозно-экстремистской, а ячейки в Казахстане названы управляемыми из-за рубежа, сообщает «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода»).

Всего по подозрению в разжигании религиозной розни и участии в деятельности данной организации задерживались несколько человек, из которых семеро оставлены под арестом как «лидеры и активные участники» ячеек организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра», один отпущен под подписку о невыезде. В отношении восьмерых лиц избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 17 «рядовых членов организации» пока привлекаются к расследованию в качестве свидетелей, говорится в сообщении КНБ.

КНБ утверждает, что в ходе обысков по адресам проживания и сборов сторонников «Ат-Такфир уаль-Хиджра» обнаружены и изъяты религиозные материалы, компакт-диски, компьютерная техника и крупные суммы денег. Расследование продолжается, пишет пресс-служба КНБ.