В Германии ищут сообщников Аниса Амри, которые помогли ему скрыться

Правоохранительные органы Германии продолжают расследование теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Как заявил министр внутренних дел ФРГ Томас Де Мезьер, следователи ищут сообщников главного подозреваемого – беженца из Туниса Аниса Амри, застреленного в пятницу полицейскими в Италии. По словам главы МВД, уровень террористической угрозы в Германии по-прежнему остается высоким.

Анис Амри был убит в пятницу полицейскими города Милана. Сотрудники правоохранительных органов остановили тунисца для проверки документов, после чего он открыл огонь. В перестрелке был ранен один полицейский. Личность убитого удалось установить по отпечаткам пальцев.

Представители германского правительства выясняют обстоятельства смерти предполагаемого террориста, в частности, каким образом ему удалось беспрепятственно покинуть ФРГ. Известно, что в Италию Амри приехал на поезде через Францию. По мнению следователей, в этом ему помогла сеть сообщников в Европе.

В понедельник вечером грузовик, которым, как предполагается, управлял беженец из Туниса Анис Амри, въехал в толпу, собравшуюся на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 – получили ранения. Нападавшего не удалось задержать на месте преступления. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в ряде стране экстремистская группировка «Исламское государство».