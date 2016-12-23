Виртуальная приемная премьер-министра преобразована в виртуальную приемную президента

PM.gov.uz преобразован в виртуальную приемную президента Узбекистана («PM» – «Prezidentga murojaat», «Обращение Президенту»), сообщается на правительственном портале.

Также в сообщении приводится, что в настоящее время подготавливаются проекты соответствующих решений президента по дальнейшему совершенствованию механизма рассмотрения обращений исходя из трехмесячного опыта работы портала.

Напомним, что нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзияев открыл виртуальную приемную для обращений граждан и юрлиц в конце сентября этого года. На тот момент он работал в должности премьер-министра и врио президента. Сообщалось, что за месяц работы в нее поступило свыше 70 тысяч обращений.

В последнее время в редакцию «Озодлика» поступило много писем от рядовых узбекистанцев, которые жаловались на то, что виртуальная приемная Шавката Мирзияева возвращает их жалобы в государственные органы, на незаконные действия которых жалуются авторы этих писем.