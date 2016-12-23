Назарбаеву вновь присудили премию «за укрепление ЕАЭС»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал лауреатом российской премии «Человек года» «за выдающиеся достижения в международной политике и укрепление Евразийского экономического союза (ЕАЭС)».

Эта премия учреждена Русским биографическим институтом в 1993 году и присуждается за достижения в ряде областей, включая международные отношения, культуру и государственное управление. Церемония награждения лауреатов состоялась в храме Христа Спасителя в Москве в среду, 21 декабря.

Среди лауреатов премии этого года – президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин. Российскому лидеру, согласно заявлению института, в этом году премия присуждена «за укрепление позиций Российского государства», китайскому лидеру – «за развитие стратегического партнерства между Россией и Китаем».

В списке лауреатов этой премии значится министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы. Премия ему присуждена «за активное участие» в создании российской киноленты «28 панфиловцев». Также лауреатом премии назван казахстанский дипломат Таир Мансуров, бывший посол Казахстана в России, автор книги «Казахстанцы защищают Москву».

В предыдущие два года Назарбаеву эта премия также присуждалась за его роль в создании и укреплении ЕАЭС. Возглавляемый Москвой ЕАЭС объединяет Россию, Армению, Беларусь, Кыргызстан и Казахстан.