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Новости

Президент России раскритиковал Демократическую партию США

Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин.

Действующая администрация США «хочет хочет свалить все свои неудачи на внешние факторы», заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в пятницу.

Отвечая на вопрос о хакерских атаках на сайты Демократической партии США, в которых Соединенные Штаты обвинили Россию, Путин не подтвердил и не опроверг, что атаки совершили российские хакеры, заявив при этом, что неважно, кто совершал атаки, а важна та информация, которая была выложена на сайте WikiLeaks.

«Демократы проиграли выборы и в Сенат, и в Конгресс – это что, тоже мы сделали?», – добавил он. Путин сообщил, что большие цифры поддержки его политики со стороны республиканских избирателей в США, о которых свидетельствуют соцопросы, могут свидетельствовать о том, что у российского и американского народа совпадают взгляды на устройство мира.

Президент России также раскритиковал Демократическую партию США, заявив, то призыв к выборщикам не голосовать за того или иного кандидата – это шаг к разделению нации.

В конце своего ответа «Международному обозрению» Путин подчеркнул, что выступает за «деловые, конструктивные» отношения с новой администрацией США.

Радио «Свобода» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина.

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