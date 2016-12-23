Главы МИД Узбекистана и Казахстана провели переговоры в Ташкенте

23 декабря 2016 года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с прибывшим в Ташкент с рабочим визитом министром иностранных дел Казахстана Ерланом Идрисовым, сообщает пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что в ходе встречи главы МИД Узбекистана и Казахстана обсудили вопросы развития двусторонних отношений через призму реализации договоренностей, достигнутых в ходе узбекско-казахстанских контактов на высшем уровне.

Отдельное внимание на встрече было уделено межмидовскому взаимодействию в рамках международных и региональных организаций с учетом избрания Казахстана в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы.

Стороны подтвердили наличие взаимного интереса к дальнейшему углублению диалога в различных областях, включая активизацию деятельности двусторонних институтов сотрудничества. Отмечена близость и совпадение позиций Узбекистана и Казахстана практически по всем обсужденным проблемам.

В переговорах принял участие Посол Казахстана Ерик Утембаев.