Порошенко и Меркель обсудили обострение ситуации в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого обсуждалось обострение ситуации в Донбассе и вопрос обмена пленными.

По сообщению пресс-службы Порошенко, в контексте ситуации в Донбассе собеседники, в частности, обсудили ситуацию в районе города Светлодарск.

Порошенко и Меркель подчеркнули важность прекращения огня на Донбассе и немедленного освобождения украинских заложников, говорится в сообщении.