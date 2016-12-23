Кокандские школьники роются в мусорках, собирая пластиковые бутылки

Ученики средних школ в Коканде пропускают уроки, чтобы собрать необходимое количество пластиковых баклажек и макулатуру. Пожаловавшаяся репортерам «Озодлика» родитель одного из школьников, отправила в нашу редакцию фотографии, на которых запечатлено, как дети собирают выброшенные бумагу и пластиковые бутылки.

О том, что учеников младших классов школы №34 в городе Коканд обязали собирать пластиковые бутылки и макулатуру, «Озодлику» на анонимных условиях сообщил отец одного из учеников:

– Недавно мой сын, который учится в 3-м классе, вернулся из школы домой весь грязный и посиневший от холода. Когда я спросил его: «Ты что, с кем-то подрался?», он промолчал. Когда я начал требовать от него рассказать мне, что с ним случилось, он заплакал и сказал мне: «Наши учительницы отпустили нас с уроков, чтобы мы собрали и принесли в школу макулатуру, картон и пластиковые баклажки». Он сказал, что учителя унижают перед всем классом учеников, не выполнивших план по сбору макулатуры и пластиковых бутылок. Я разозлился и пошел к нему в школу. Его учительница заявила мне, что руководство приказывает им поручить ученикам выполнять эту грязную работу, – рассказывает в беседе с нашим репортером отец кокандского третьеклассника.

Как говорит репортеру «Озодлика» ученик 4-класса одной из школ в Коканде, он и его одноклассники вынуждены искать макулатуру и пластиковые бутылки в мусорках:

– Когда я пошел в школу, учительница сказала мне, что не пустит меня на урок, если я не принесу макулатуру и баклажки. Я и еще двое моих одноклассников собирали бумагу и баклажки в мусорке. Когда мы принесли их в школу, учительница пустила нас на урок. Баклажки и макулатура собираем не только мы, но и ученики других классов, – говорит «Озодлику» ученик 4-класса одной из школ в Коканде, попросив при этом не разглашать его имя.

В разговоре с репортером нашего радио одна из учительниц школы №34 в Коканде призналась, что указание по сбору пластиковых бутылок и макулатуры поступило им от заведующего отделом народного образования:

– Завотдел народного образования приказал нашему директору. Завотделу в свою очередь дал такое указание хоким. Поэтому мы вынуженно приказываем детям собирать макулатуру и баклажки. Но это не новость для нашего города, ежегодно наши дети собирают макулатуру и металлолом, – признался кокандских учитель.

Однако не представившийся сотрудник хокимията (администрации) города Коканд опроверг информацию о том, что школьников принуждают собирать пластиковые бутылки и макулатуру. На вопрос репортера «Озодлика» о том, что в нашей редакции имеются фотографии учеников, занятых сбором баклажек и макулатуры, сотрудник хокимията заявил следующее:

– Бог знает, кто и когда снимал эти фотографии! Все наши дети учатся в школе.

Стоит отметить, что ежегодно в Узбекистане учеников школ заставляют собирать не только пластиковые бутылки и макулатуру, но и металлолом.

В октябре этого года школьников с 1-го по 9-е классы в Язъяванском районе Ферганской области заставили собирать металлолом. Тогда в беседе с репортером «Озодлика» ученик 6-класса одной из язъяванских школ признался, что школьники вынуждены искать метал в мусорках и канавах.

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