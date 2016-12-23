Шавката Мирзияева пригласили посетить Иерусалим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил Шавката Мирзияева посетить с визитом свою страну. Об этом израильский премьер сообщил в своем поздравительном письме президенту Мирзияеву, которое было опубликовано на сайте МИД Узбекистана.

«Пожалуйста, позвольте мне выразить от имени правительства Израиля поздравления с избранием Вас на пост Президента Республики Узбекистан. Я желаю Вам больших успехов в дальнейшем продвижении Вашей страны на пути к росту и процветанию», – подчеркнул израильский премьер.

«Я надеюсь на укрепление связей между Израилем и Узбекистаном в предстоящие годы. В этой связи хотел бы пригласить Вас посетить Израиль при первой возможности. В ходе Вашего визита я буду рад приветствовать Вас в Иерусалиме и совместно изучить возможности развития дружественных отношений и сотрудничества между двумя нашими странами», – отметил Нетаньяху.