Джизакский район будет назван в честь одного из бывших руководителей Узбекистана

Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на своем заседании приняла постановление о переименовании Джизакского района Джизакской области в честь Шарафа Рашидова, передает Gazeta.uz со ссылкой на информационную службу нижней палаты парламента.

Сообщается, что предложение об этом было внесено в парламент Кабинетом Министров страны.

Шараф Рашидов (1917−1983) – партийный и государственный деятель, на протяжении 24 лет (1959−1983) руководивший Узбекской ССР.

Решение о переименовании района основано на предложениях общественности, а также с учетом заключений территориальной и республиканской комиссий по наименованию и переименованию географических объектов.

Постановление направлено для одобрения в Сенат (верхнюю палату парламента).