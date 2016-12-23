Джизакский район будет назван в честь одного из бывших руководителей Узбекистана
Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на своем заседании приняла постановление о переименовании Джизакского района Джизакской области в честь Шарафа Рашидова, передает Gazeta.uz со ссылкой на информационную службу нижней палаты парламента.
Сообщается, что предложение об этом было внесено в парламент Кабинетом Министров страны.
Шараф Рашидов (1917−1983) – партийный и государственный деятель, на протяжении 24 лет (1959−1983) руководивший Узбекской ССР.
Решение о переименовании района основано на предложениях общественности, а также с учетом заключений территориальной и республиканской комиссий по наименованию и переименованию географических объектов.
Постановление направлено для одобрения в Сенат (верхнюю палату парламента).