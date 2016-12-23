«Варвара Караулова хотела приобрести поддельный таджикский паспорт» (видео)

Экс-студентка МГУ Варвара Караулова хотела приобрести поддельный паспорт гражданки Таджикистана и поехав в Сирию, присоединиться к запрещенной в ряде стран группировке «Исламское государство».

Об этом говорится в оглашенном в четверг приговоре Московского окружного военного суда. Суд признал Александру Иванову (Варвару Караулову) виновной в попытке присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» и приговорил ее к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Срок наказания исчисляется с 27 октября 2015 года.

Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова (сменила имя на Александру Иванову) была задержана в июне 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. В ноябре прошлого года в отношении нее было возбуждено уголовное дело за попытку присоединиться к террористической организации.

Во время общения вербовщик предлагал ей несколько вариантов прибытия в Сирию, включая транзит через Грузию и Азербайджан. Как отмечается в приговоре, предлагалось и приобретение поддельного паспорта гражданки Таджикистана.

Ее родители объясняют действия дочери влюбленностью в вербовщика «Исламского государства». Именно из-за любви к вербовщику «Исламского государства» Варвара приняла ислам, уверены они. В приговоре Московского окружного военного суда также говорится, что выбор религии Карауловой был сделан под влиянием предполагаемого вербовщика «Исламского государства»​ Айрата Саматова, с которым она переписывалась в социальной сети. «Суд установил, что Караулова в апреле 2015 года с целью переезда в Сирию и вступления в ряды запрещенной группировки «Исламское государство» получила паспорт в органах УФМС. Ее отец, Павел Караулов сообщил, что подсудимая все это сделала втайне от него», сообщил судья.

Как было сказано в ходе оглашения приговора, во время общения с возлюбленным Айратом Саматовым уже осенью 2016 года Караулова высказывала сожаление, что ее поездка в Стамбул окончилась неудачно, и говорила, что собирается предпринять новую попытку. «При этом во время переписки Караулова писала, что одобряет деятельность «ИГ», критически высказывалась в адрес президента РФ Владимира Путина и сотрудников ФСБ, которые, по ее словам, не разбираются в исламе, заявляла, что «недалек тот день, когда воины Аллаха возьмут Париж», – сказано в приговоре.

Во время общения вербовщик предлагал ей несколько вариантов прибытия в Сирию, включая транзит через Грузию и Азербайджан. Как отмечается в приговоре, предлагалось и приобретение поддельного паспорта гражданки Таджикистана.



Варвара Караулова, по словам судьи, не возражала против участия в боевых действиях на стороне «ИГ», но пояснила, что хотела бы заниматься оказанием медицинской помощи раненым бойцам.

В своем последнем слове бывшая студентка МГУ попросила суд о снисхождении и заявила, что побег из дома считает «большой ошибкой». По ее словам, она переписывалась с членом «ИГ» не как с боевиком, а как с любимым человеком. «Я хочу оставить это в прошлом, не хочу остаться в глазах близких шахидкой и террористкой. Мне кажется, я уже достаточно наказана и мечтаю искупить свою вину», – сказала она.

Девушка добавила, что экстремисты извратили ислам. По ее мнению, большинство мусульман ненавидят «игиловских трусов и убийц еще больше, чем все остальные».

Адвокат Карауловой Сергей Бадамшин заявил, что защита обжаловала приговор и считает его слишком жестоким. Напомним, сторона обвинения просила приговорить экс-студентку МГУ к пяти годам лишения свободы.

Материал «Озоди» (Таджикской редакции радио «Свобода»)