В Самарканде молодожены скончались, отравившись газом

Молодожены, проживавшие в махалле «Каварзор» в городе Самарканд, скончались, отравившись газом. По словам очевидцев несчастного случая, вечером газ выключился из-за низкого давления, а утром, когда подача газа восстановилась, молодые супруги отравилась. Однако официальные лица обвиняют самих супругов в несоблюдении правил техники безопасности.

Молодожены («Озодлику» известны их имена и фамилии – Ред.), проживавшие в доме по улице Садриддина Айни в махалле «Каварзор» в Самарканде, утром 18 декабря были найдены мертвыми в своем доме.

По словам сообщившего об этом нашему радио источнику из Самарканда, молодая супружеская пара скончалась от отравления природным газом:

– Молодые люди поженились два месяца назад. Как говорят их соседи, из-за низкого давления газа махалля собрала деньги, чтобы купить насос для повышения давления газа, затем установили его рядом с газораспределительным пунктом (ГРП) для подкачки газа. В тот день отключили свет, насос перестал работать, поздней ночью подачу электричества возобновили, насос заработал. В результате, пока они спали, накопившийся в печке газ просочился в комнату и отравил супругов, – говорит наш источник.

Не представившийся сотрудник Самаркандской городской службы газа подтвердил произошедшее и добавил, что молодые супруги умерли, отравившись газом из пропанового баллона:

– Нет, это не правда, они отравились не природным газом. Они установили в своем доме самодельную печь и подключили к ней газовый пропановый баллон. Когда вечером они легли спать, газ каким-то образом просочился к ним в комнату, в результате чего они отравились. Эти молодые люди погибли из-за несоблюдения правил техники безопасности, – заявил репортеру «Озодлика» сотрудник газовой службы.

В разговоре с репортером нашего радио один из самаркандских пенсионеров говорит, что из-за ежегодного снижения давления газа или же полного его отсутствия большинство местных жителей, подвергая свои жизни опасности вынуждены придумывать различные способы для отопления своих домов:

– Из-за низкого давления газа люди вынуждены устанавливать в своих домах различные приборы. Кто-то устанавливает насос, кто-то – самодельную печь. Если исходить из обычной логики, то зачем людям устанавливать в своих домах различные приборы, если у них нет никаких проблем с давлением газа? В таком случаи и люди не будут становиться жертвами несчастных случаев, – говорит пенсионер.

«Озодлик» не раз сообщал о случаях, когда в Узбекистане в осенне-зимний период люди часто гибнут от острого отравления угарным газом.

5 февраля 2015 года молодые супруги из Иштиханского района Самаркандской области скончались от отравления угарным газом спустя два дня после свадьбы. Тогда активисты махалли, в которой они проживали, сообщили нашему репортеру о том, что молодые люди погибли от отравления угарным газом, просочившегося из печи китайского производства.

В феврале того же года от отравления угарным газом скончались жительница Булунгурского района Самаркандской области Шарофат Бегимкулова и ее 19-летняя дочь.

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