Узбекистанцу дали 15 лет тюрьмы за убийство священника

Гражданину Узбекистана назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за убийство настоятеля храма в Воронежской области, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Следствием и судом установлено, что в конце октября 2015 года 26-летний мужчина находился в домовладении, расположенном в селе Пузево Бутурлиновского района Воронежской области, где обсуждал с хозяином жилища – настоятелем храма – вопросы, связанные с ремонтными работами, которые он должен выполнить в храме. Во время общения мужчина решил совершить убийство священнослужителя с целью завладения его имуществом. Для этого он взял на кухне нож, вернулся к потерпевшему и нанес ему удар в область туловища.

Похитив из гаража автомобиль и иное имущество на общую сумму свыше 580 тысяч, осужденный с места происшествия скрылся, отмечают в СК. Потерпевший от полученного повреждения скончался.

Мужчина был задержан по подозрению в совершении данных преступлений, дал признательные показания, которые подтвердил при проведении проверки показаний на месте. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При проведении следственных действий изъято похищенное у священнослужителя имущество, которое осмотрено и приобщено в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

Также удовлетворен иск родственника потерпевшего о возмещении материального вреда в размере 116 тысяч рублей и компенсации морального ущерба в размере 800 тысяч рублей.