Муфтий Кыргызстана вынес фетву о запрете нике для несовершеннолетних

Глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Максат Токтомушев вынес фетву, вводящую запрет на нике для несовершеннолетних. Данное решение принято согласно внесенным в Семейный и Уголовный кодексы КР поправкам, сообщили «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») в пресс-службе ДУМК Кыргызстана.

Фетва запрещает зарегистрированным в ДУМК священнослужителям совершать брачный обряд с участием несовершеннолетних.

Напомним, соответствующие поправки были приняты в конце ноября 2016 года в целях недопущения браков с участием несовершеннолетних лиц.

Поправки предусматривают уголовное наказание против священнослужителей и родителей за совершение обряда с несовершеннолетними или участия в этом обряде без регистрации в госорганах – от 3 до 5 лет лишения свободы.

Согласно статистике, в Кыргызстане 15% девушек выходят замуж до 18 лет, 1% – до 15 лет.

В Институте омбудсмена сообщали, что из-за низкого уровня правовой грамотности многие женщины, особенно в сельской местности, не видят разницы между официальной регистрацией брака и обрядом нике. Они не знают, что нике не дает женщине законных прав на наследство и получение государственной материальной помощи (алиментов, единовременных выплат, пособий, пенсий и т. д.) в случае развода или смерти супруга.