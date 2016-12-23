На юге Казахстана мужчина совершил акт самосожжения у областной прокуратуры

В городе Шымкенте вчера местный житель совершил акт самосожжения у здания областной прокуратуры, сообщили «Азаттыку» (Казахской редакции радио «Свобода») доверенные источники.

По информации источников, 46-летний Нуркен Айнабеков совершил самосожжение примерно в 15 часов 30 минут по местному времени. Его увезли на скорой. Дежурный городской больницы скорой медицинской помощи подтвердил информацию о том, что 22 декабря в больницу с ожогами тела доставили гражданина по имени Нуркен Айнабеков. Предположительно он находится в областном центре гипербарической оксигенации.

Подтвердить информацию в пресс-службе областной прокуратуры не представилось возможным.

Днем ранее Нуркен Айнабеков дал в Шымкенте пресс-конференцию, на которой заявил, что добивается от местных властей выплаты денег по делу о строительстве социального объекта.