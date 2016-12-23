Варвару Караулову приговорили к 4,5 годам колонии

Суд признал бывшую студентку МГУ Варвару Караулову виновной в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство» и приговорил ее к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Срок наказания исчисляется с 27 октября 2015 года. Об этом сообщает корреспондент радио «Свобода» из зала суда.

Сторона обвинения просила приговорить Караулову к пяти годам лишения свободы.

Накануне Караулова выступила с последним словом, в котором попросила суд о снисхождении. Она заявила, что переписывалась с членом «ИГ» не как с боевиком, а как с любимым человеком. Свой побег из дома она назвала большой ошибкой.

Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова (сменила имя на Александру Иванову) была задержана в июне 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. В ноябре в отношении нее было возбуждено уголовное дело.

Родители Карауловой объясняют ее действия влюбленностью в предполагаемого вербовщика «Исламского государства».