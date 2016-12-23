Надежду Савченко лишили права представлять Украину в ПАСЕ

Верховная Рада приняла постановление о лишении депутата Надежды Савченко права представлять Украину в составе ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. За это решение проголосовали 237 народных депутатов, при необходимых 226. В документе отмечается, что Савченко «избрали в делегацию вне существующей квоты для фракции «Батькивщина», ради ее ради освобождения из российской тюрьмы" и по этой причине было нарушено равенство условий назначения членов постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ».

Депутат парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник накануне голосования заявил, что «лицо, которое встречается с террористами, убившими тысячи украинцев, не может представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы».

Сама Савченко не присутствовала на заседании парламента в четверг, 22 декабря, поскольку находится сейчас за границей.

На прошлой неделе после того, как стало известно, что 7 декабря Савченко провела тайную встречу в Минске с лидерами так называемых «ДНР» и «ЛНР», ее исключили из парламентской фракции «Батькивщина». Она была под №1 в списке партии на парламентских выборах 2014 года, а ее лидер Юлия Тимошенко – под №2. По словам Тимошенко, «Батькивщина» не будет инициировать лишение бывшей кремлевской узницы депутатского мандата, поскольку «люди отдали за Савченко голоса на выборах, и она имеет право идти своей дорогой». В то же время Тимошенко заявила, что переговоры по разрешению конфликта в Донбассе должны проходить не «с террористами и марионетками Кремля», а со странами, поставившими свои подписи в конце 1994 года под Будапештским меморандумом о гарантиях безопасности Украины в связи с ее присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия. Как подчеркнула Тимошенко, за стол переговоров по Донбассу кроме Украины и России должны сесть лидеры США и Великобритании, а также Европейского союза.

Вместе с тем Савченко не считает лидеров «ДНР» и «ЛНР» Александра Захарченко и Игоря Плотницкого террористами. «Так же как мы на Майдане стояли против власти Виктора Януковича, так же и они воюют против власти Петра Порошенко», – заявила ранее парламентарий.