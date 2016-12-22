Атамбаев вылетит в Узбекистан с официальным визитом 24 декабря

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посетит с официальным визитом Узбекистан 24 декабря. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Сапар Исаков на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, в рамках визита Атамбаев проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым, стороны обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Как ожидается, встреча состоится в Самарканде. Атамбаев также планирует побывать на могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова, который похоронен в этом городе.