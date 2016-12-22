В Туркменистане госслужащим грозят увольнением за очереди в магазинах

Государственные учреждения Туркменистана требуют от своих сотрудников избегать очередей за дефицитным товаром. В течение последнего месяца, в первую очередь в государственных, но, также некоторых коммерческих магазинах наблюдались многолюдные очереди за основными продуктами питания, а также сигаретами.

«Нам дали указание не показываться в очередях за дефицитными товарами. Руководство предупредило, что, те, кого заметят в очередях будут уволены», – рассказал сотрудник одного из столичных медицинских центров.

Это распоряжение властей совпало с возникновением острого дефицита и подорожания некоторых основных продуктов питания и сигарет. В течение последних нескольких месяцев, по всей стране в продовольственных магазинах наблюдаются многочисленные очереди за сахаром, мукой, маслом и сигаретами. Зачастую в очередях возникают споры и драки. Сообщалось о случаях вмешательства полиции.

В северной области Туркменистана Дашогузе для приобретения дефицитных продуктов местные жители записываются в очереди за месяц вперед, к тому же, существует ограничение по количеству приобретаемых товаров. Как сообщает источник в Дашогузе, в торговом центре Конеургенча были случаи, когда сотрудники полиции временно отбирали у людей мобильные телефоны, с целью предотвращения фото и видео съемки образовавшихся очередей.

В свою очередь власти Туркменистана напрямую не затрагивают тему продовольственного дефицита в стране. Среди официальных мер, предпринимаемых правительством принятие закона «О продовольственной безопасности», а также многократные устные распоряжения президента страны о необходимости обеспечения продовольственного изобилия в праздничные дни.