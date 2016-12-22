В Кабуле при нападении на резиденцию депутата убиты восемь человек

По последним данным, в результате вооруженного нападения на дом депутата в Кабуле погибли восемь человек. Ранее сообщалось о пяти погибших. Ответственность за это нападение, начавшееся в ночь на четверг, взяло на себя движение «Талибан». По его заявлению, трое участников нападения были уничтожены сегодня утром силовиками. Причиной этой атаки движение назвало попытку сорвать «важную встречу представителей силовых ведомств».

Нападение совершено на здание, в котором находился депутат от провинции Гильменд Мир Вали. Он доставлен в больницу после падения с крыши здания при попытке скрыться от нападавших, сообщил глава департамента уголовных расследований полиции Кабула Фраидун Обаиди.

«Президент Афганистана Ашраф Гани решительно осуждает это нападение на резиденцию члена парламента от провинции Гильменд Мира Вали, в котором убиты два члена его семьи и несколько его телохранителей, а также сын депутата от провинции Урузган Обайдулла Баракзай», – говорится в заявлении президентского дворца.