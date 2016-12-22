Основатель независимого интернет-издания в интервью «Озодлику»: «Я ставлю точку на свое многолетнее сотрудничество с СНБ»

Выведенное в заголовок этого материала заявление прозвучало из уст основателя и главного редактора независимого интернет-издания «Дунё ўзбеклари» Исмата Хушева, который дал интервью в рубрике «OzodNazar» («Независимый взгляд») радио «Озодлик». Более 10 лет проживающий в Канаде политэмигрант Хушев, в свое время работал журналистом в Узбекистане и был близок к властным кругам страны.

По какой причине первый президент Узбекистана Ислам Каримов на протяжении всего своего 25-летнего правления не давал никому узбекское гражданство? Почему новый президент республики Шавкат Мирзияев снова возвращает в правительство чиновников, отстраненных от власти и изгнанных со службы Исламом Каримовым? На эти и многие другие вопросы в интервью «Озодлику» ответил основатель и главный редактор независимого интернет-издания «Дунё ўзбеклари» Исмат Хушев.

​«Озодлик»: Хочу начать нашу с Вами беседу относительно новостей, происходящих в «Оксарое» («Белый дворец», название резиденции президента Узбекистана –​ Ред.​) и кадровых изменений в узбекском правительстве. Согласитесь, что недостаточно жить в районе Хадры, Урды (районы, расположенные в старой части Ташкента –​ Ред.​) или доме, который находится рядом с резиденцией покойного Ислама Каримова, чтобы быть осведомленным о ситуации, которая сейчас сскладывается в «Оксарое». Для этого нужно побеседовать с человеком, который хотя бы раз в жизни побывал в коридорах президентской резиденции. Вам удалось несколько раз пройтись по коридорам «Оксароя», посидеть в кабинетах высокопоставленных чиновников. Помимо всего, у Вас имеются там связи. Поэтому, несмотря на то, что сейчас Вы проживаете в далекой Канаде, я хочу обратиться с вопросами о происходящих изменениях в резиденции президента Узбекистана – «Оксарое» именно к Вам.

Кстати, а сколько лет прошло, как Вы живете в Канаде?

Исмат Хушев: Уже 10 лет.

«Озодлик»: Вы уже получили паспорт гражданина Канады или пока нет?

Исмат Хушев: Я потом отвечу на эти вопросы. Потому что считаю, что всему народу не обязательно сейчас знать обо всем этом.

«Озодлик»: Естественно, Вы имеете полное право не отчечать на этот вопрос. А вообще, Вы знаете, как проходит процесс получения канадского паспорта такими же политэмигрантами как Вы?

Исмат Хушев: Для этого они должны определенное время прожить на территории Канады. Они должны изучить язык. Для этого государство предоставляет Вам бесплатное обучение в школах, выплачивает деньги, чтобы Вы могли не работать в это время и учить язык. Спустя некоторое время Вы обращаетесь в иммиграционные организации и сдаете экзамен. Во время экзамена Вам задают вопросы о государственном флаге, истории, культуре, традициях, городах, провинциях и законах этой страны. Экзамен проходит на английском языке. После Вам сообщают о результатах экзамена. Если Вы не смогли его пройти, то Вам дают еще 6 месяцев или год на подготовку к новому экзамену. Но а если Вы успешно сдаете экзамен, то через 1 месяц Вас вызывают на сдачу государственного гимна. Вы должны выучить и исполнить перед членами комиссии государственный гимн Канады. Весь этот процесс проходит на торжественном государственном уровне.

«Озодлик»: Через какой промежуток времени Вы имеете право обратиться с просьбой предоставления канадского паспорта? К примеру, в США Вы можете через 5 лет обратиться за американским паспортом. Например, если Вы приехали в Америку по Грин-карте и прожили на территории страны 5 лет, Вы имеете право обратиться к властям с просьбой предоставить Вам американское гражданство. Там тоже сдается госэкзамен и только после успешной его сдачи, Вы можете получить гражданство Америки. А сколько лет необходимо прожить в Канаде, чтобы получить гражданство этой страны?

Исмат Хушев: Три года достаточно.

«Озодлик»: Получается, что после трех лет проживания в Канаде и успешной сдачи госэкзамена Вы имеет право попросить канадский паспорт?

Исмат Хушев: Да, но до получения канадского паспорта Вам выдают здесь документ, дающий право на законное проживание в Канаде. Он называется Landed immigrant Card.

​«Озодлик»: Вы, наверное, догадываетесь, что я не просто так начал спрашивать Вас о процессе получения канадского гражданства? Вы наверняка слышали о недавней новости о том, что президент Узбекистана Шавкат Мирзияев дал подписал указ о приеме в гражданство Узбекистана 179 человек из числа коренных жителей республики.

Исмат Хушев: Да, я слышал об этом.

«Озодлик»: Наш репортер поговорил с одним из лиц, который смог получить гражданство Узбекистана. Выяснилось, что он писал заявление с просьбой предоставить ему узбекское гражданство 20 лет назад! Оказывается, этот человек является узбекистанцем, он родился в этой стране, никуда не выезжал из республики. Но ждал получения гражданства целых 20 лет. Если у первого президента Узбекистана Ислама Каримова было два самых ярых поклонника, то Вы являетесь одним из них. Вы как журналист знакомы о всей жизни и деятельности Каримова. Я как журналист основную свою жизнь изучавший Узбекистан никогда не слышал, чтобы Ислам Каримов давал кому-то узбекское гражданство. Вам известны такие случаи?

Исмат Хушев: Были времена, когда Ислам-ака давал людям узбекское гражданство. Такое было с начала 90-х годов прошлого века до начала 2000 года. После я не припомню, чтобы кто-то смог получить гражданство Узбекистана. По закону только президент наделен полномочиями предоставлять гражданство. Возможно, что за последние годы такие указы издавались в тайне от широкой общественности. Но в первые годы президентсва Ислам Каримов подписывал указы о предоставлении гражданства, я лично читал эти указы.

«Озодлик»: Я как журналист долгие годы изучал ситуацию таджикистанцев, кыргызстанцев и казахстанцев, которые вышли замуж или женились на гражданах Узбекистана, но годами не могли получить узбекское гражданство. Ислам Каримов очень хлоднокровно относился к этому вопросу.

Исмат Хушев: Ислам-ака очень хлоднокровно относился не только к вопросу о выдаче узбекского паспорта, но и к другим вопросам. В течение последних 25 лет Узбекистан столкнулся с большим кризисом. Это очень большая и долгая тема, о которой мы можем поговорить в дальнейшем. Я думаю, что на Ваши вопросы относительно трудностей при получении узбекского гражданства смогут ответить специалисты МВД, которые занимаются вопросами предоставления узбекского паспорта. Давайте лучше поговорим о кадровых вопросах.

«Озодлик»: Нет, этот вопрос относится не к специалистам МВД, а непосредственно к «президентологам», коим являетесь Вы. Хорошо, тогда перейдем к вопросу о кадровых изменениях в правительстве Узбекистана. Одно из самых последних новостей, связанных с кадровыми изменениями в правительстве Узбекистана, основано пока на слухах. Некоторые СМИ в Узбекистане написали о том, что бывший министр МВД Закир Алматов вернулся в правительство. Однако пока нет точной информации о том, на какую должность его назначили.

​Исмат Хушев: 11 декабря я опубликовал на своем сайте «Дунё ўзбеклари» статью под заголовком «Правлению председателя СНБ Узбекистана приходит конец»​. Спустя день я опубликовал на своем сайте статью о возвращении Закира Алматова в правительство Узбекистана. То есть за неделю до прогноза узбекистанских СМИ сайт «Дунё ўзбеклари» уже обнородовал эту информацию. Тогда я на русском языке получил информацию о том, что Закир Алматов возглавит департамент при Кабинете Министров. Там было написано, что этому департаменту будет подчинена даже Служба пограничных войск. Но буквально на днях стало известно о том, что Закир Алматов возглавит Комиссию по противодействию коррупции. Я думаю, что это пока не полная его деятельность. После 10-летнего перерыва, после 10-летнего забвения и скитания по улицам Закир Алматов впервые появился рядом с новым президентом на торжественном мероприятии, посвященном ко Дню конституции. Я лично верю новостям о том, что Алматов вернулся в правительство. Пока его назначили главой Комиссии по противодействию коррупции, но я думаю, что в этой должности он долго не задержится. Мне кажется, что на него возложат и другие обязанности.

«Озодлик»: А что это за Комиссия? Это Комиссия при президенте республики Узбекистан или же при Кабинете Министров, либо Комиссия при парламенте республики? Пока мы никак не можем найти информацию об этом.

Исмат Хушев: Я думаю, что мы в самое ближайшее время найдем ответ на этот вопрос. Мне кажется, что это будет очень большая Комиссия, при которой будет работать большое количество кадров. По поступившей мне информации, даже Служба пограничных войск, которая существует при Службе национальной безопасности (СНБ), будет теперь подчиняться Комиссии под руководством Закира Алматова. Если помните, то после Андижанских событий в 2005 году, когда Алматова начали отстранять от руководства МВД, по приказу Ислама-ака Служба пограничных войск при министерстве внутренних дел перешла в подчинение СНБ. Кажется, что теперь все возвращается на свои прежние места. Закиру Алматову возвращают все отнятое у него прежде.

«Озодлик»: Это не самое важное на сегодняшний день. Сегодня самое важное, которое хочет понять наш слушатель –​ это то, почему 10 лет назад первый президент Узбекистана изгнал с должности Закира Алматова, а новый президент снова вернул его в правительство?

Исмат Хушев: Знаете, слушатели о многом могут не знать. Естественно, что и мы не можем о многом рассказать. Многие не могут понять, почему через 10 лет Закир Алматов опять вернулся в правительство. Ничего не понимающие в политике люди поднимают шум по поводу возвращения Мирзияевым чиновников, отстраненных от власти и изгнанных со службы Каримовым. Теперь я хочу ответить на этот вопрос. При Исламе Каримове весь Узбекистан и узбекский народ сплотился вокруг него, вокруг его авторитета, в том числе и я. Мы полностью посвятили себя Родине, относились к нему как к символу этой Родины. Говорят же, что президент – это символ Родины и нации. Мы слепо верили и служили этому человеку. В частности, в правительство возвращаются многие высокопоставленные чиновники. В частности, Закир Алматов, а также экс-мэр Ташкента, бывший глава Ташкентской области и первый заместитель премьер-министр Козим Туляганов. Я слышал, что Исмаил Джурабеков (глава влиятельного самаркандского клана, в свое время работал министром мелиорации и водного хозяйства, министром по делам гражданской обороны, первым вице-премьером, государственным советником президента Узбекистана по аграрным вопросам и на других высокопоставленных должностях – Ред.) назначен руководителем Пенсионного фонда Узбекистана. Вернулся в правительство также Бахадыр Матлюбов. Оказывается, бывший глава МВД генерал Матлюбов, который всегда являлся очень интеллигентным и культурным человеком, был просто выкинут на улицу. Его оставили без работы, но буквально вчера стало известно о том, что его назначили главой Академии милиции Узбекистана.

Теперь хочу ответить на Ваш вопрос о том, почему изгнанные прежним президентом чиновники возвращаются в правительство благодаря новому президенту. В частности, премьер-министр Абдулла Арипов.

«Озодлик»: Давайте, сейчас мы поговорим о возвращении Закира Алматова. Почему Ислам Каримов снял его с должности, а Мирзияев вернул в правительство?

​Исмат Хушев: Хорошо. Но я хочу, чтобы слушатели знали, что мой этот ответ касается вопроса о возвращении в правительство остальных вышеперечисленных высокопоставленных чиновников. Первое, после Андижанских событий Ислам Каримов попал в очень плохое положение. Потому что он мог попасть под Международный трибунал.​ Так как масштаб трагедий, произошедших в Андижане, был очень большим. Либо Ислам-ака должен был удержать государство, либо Узбекистан должен был уйти лично из рук Каримова. Поэтому он дал строгое указание стрелять и уничтожить всех, кто находился тогда на площади. Все мировое сообщество очень сильно осудило этот шаг. Мне кажется, что тогда Ислам-ака, подумав о многом, принес в жертву Закира Алматова. В свою очередь, Закир-ака со всей смелостью взял на себя всю вину. Каримов дал ему орден «Буюк хизматлари учун» («За выдающиеся заслуги») и отправил его на пенсию. Но Каримов тогда шепнул ему на ухо, что завтра он снова вернется. Однако Каримов не вернул обратно Алматова, он солгал ему. Была допущена несправедливость. Возможно, что за действиями нынешнего президента Шавката Мирзияева может скрываться та справедливость, о которой нам неизвестно. В свое время, будучи премьер-министром Шавкат Мирзияев и сам поднимал тех артистов из СНБ и знал о многом. Поэтому в отношении Закира Алматова была совершена большая несправедливость. Мне кажется, что основные виновники Андижанской трагедии остались в стороне, в всю вину возложили на Алматова.

Помимо этого, его возвращение означает еще то, что правлению председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана приходит конец. Потому что, все кадровые перестановки в отношении высокопоставленных чиновников как Закир Алматов до и после Андижанских событий осуществлялись благодаря справке – так называемой рекомендации СНБ. Слушатели «Озодлика» должны знать об этом. ​

«Озодлик»: Следовательно, по Вашему мнению, Закир Алматов был невиновен и поэтому Мирзияев вернул его в правительство. Получается так?

Исмат Хушев: Я считаю, что Закир Алматов не основной виновник Андижанских событий. Возможно, что он был одним из малочисленных руководителей силовых структур, который сохранил это государство. Это теперь решит история. Но сейчас он был возвращен именно потому, что Мирзияев знал о том, что его убрали с должности несправедливо​. Лично я считаю, что Мирзияев поступил правильно. Ранее я говорил о положительных и негативных поступках. Я могу долго говорить об этой личности. Но в кратце хочу сказать, что было очень бессмысленно выгонять на улицу людей, которые пожертвовали многим ради сохранения этого государства, ради того, чтобы оно стало на ноги. Шавкат Мирзияев просто положил конец этому бессмысленному поступку и установил справедливость.

«Озодлик»: Сейчас, когда Вы отвечали на вопрос относительно Закира Алматова, высказали фразу «​об артистах из СНБ»​. Кого Вы имели ввиду, о каких именно артистах говорили?

​Исмат Хушев: Я не буду скрывать, что за последние годы эта могущественная организации (имеет ввиду СНБ –​ Ред.) запугивала и держала в заложниках и самого президента Ислама Каримова и всю его семью. Говоря об артистах, я имею ввиду председателя этой всемогущественной организации Рустама Иноятова. В последние годы в Узбекистане в обычай вошла очень глупая метод. Почему я говорю так смело об этих вещах. Для Вас не секрет, что я долгие годы был в хороших отношениях с главой СНБ Рустамом Иноятовым.

«Озодлик»: Нет, я об этом ничего не знал.

Исмат Хушев: Если не знаете, то я об этом очень много раз писал на своем сайте «Дунё ўзбеклари»​. Я лично по просьбе главы СНБ и по своей просьбе написал письмо Каримову и съездил 2-3 года назад в Узбекистан. Мне удалось поехать в Узбекистан с согласия Каримова и при помощи Иноятова. Я изнутри хорошо знаком с этой организацией. Потому что, я как журналист и руководитель сайта «Дунё ўзбеклари» пережил творческое сотрудничество с этой организацией, благодаря чему хорошо узнал об этой организации. О чем я знал – я стал свидетелем того, как в течение последних 25 лет они (имеет ввиду СНБ – Ред.) проводили политику, направленную на выставление предателями Родины, врагами народа, иностранными агентами, террористами и «хизбутчиками» поэтов, писателей, журналистов, представителей интеллигенции, которые от всего сердца любили Узбекистан, желали установления свободы и демократии в стране, и в хорошем смысле критиковали президента Каримова. Я говорю это только для того, чтобы узбекский народ знал о той грязной и преступной политике, которую проводила эта организация и ее глава Рустам Иноятова. Бывший президент Узбекистана и глава СНБ непосредственно ответственны за тот кризис, к которому подверглась страна за последние 25 лет. Об этом очень хорошо знают те чиновники, которые возвращаются в правительство, которые пока не вернулись и старшее поколение узбеков, отличающие черное от белого.

«Озодлик»: Я Вас не понимаю. С одной стороны Вы заявляете, что сотрудничали с СНБ, с другой –​ называете сотрудников и главу этой организации артистами. А где же принцип?

Исмат Хушев: Я говорю Вам об очень красивом и ужасающем принципе. Потому что журналисты никогда не скрывают свои связи. Он всегда открыто говорит людям о своей личной и профессиональной жизни. Я имел творческое сотрудничество с этой организацией и сейчас поставил точку этому сотрудничеству. Мы получили много документов, согласно которым эта организация копила компроматы не только на нового руководителя Узбекистана и других высокопоставленных чиновников, но и на порядочных представителей оппозиции, которых постоянно клеветали и показывали плохими в глазах общественности. Если новое руководство решит навести порядок в СНБ и попросит лично меня предоставить им эти документы, я с удовольствием отправлю их бандеролем из Канады в Ташкент.

«Озодлик»: Сейчас Вы говорите, что поставили точку сотрудничеству с СНБ. Но ведь до этого Вы публиковали на своем сайте статьи, рекомендованные или отправленные сотрудниками СНБ. Но ведь внизу этих материалов не было написано о том, что материал рекомендован со стороны СНБ Узбекистана.

Исмат Хушев: Естественно, что СНБ никогда не говорит и не пишет об этом, осуществляет все это тайно. Но ведь журналист и редактор всегда знают, откуда им поступают те или иные материалы. Я не скрываю, что когда-то гордился своим сотрудничеством в СНБ. Почему? Потому что, я трижды был арестован по приказу Ислама Каримова, в самый последний раз меня освободил лично Рустам-ака (имеет ввиду председателя СНБ Рустама Иноятова – Ред.). Тогда я от всей души поблагодарил его за оказанную мне помощь. Меня трижды арестовывали и трижды Ислам-ака назначал меня на должность главного редактора. И все три раза руководитель СНБ ставил свою подпись в «объективку», по которой меня назначали на эту должность. Это секретный материал, о котором я говорю впервые. Но тогда я гордился своим сотрудничеством с СНБ. Потому что был уверен, что эта организация обеспечивает безопасность президента и народа Узбекистана. Я мечтал помогать таким благословенным организациям. Но позже узнал о том, что они занимаются грязными делами.

«Озодлик»: Господин Хушев, в конце нашего с Вами интервью хотелось спросить, какие кадровые изменения ожидаются в правительстве Узбекистана?

Исмат Хушев: Я недавно опубликовал статью, в котором написал о том, что в правительстве происходят кадровые перестановки, но власти не торопятся с утверждением руководителей силовых структур –​ СНБ, МВД, Министерства обороны и МЧС. Я также прогнозирую уход из правительства Эльяра Ганиева, министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана. Он является генералом СНБ. Кроме того, руководитель Налогового комитета Батыр Парпиев является сватом председателя СНБ Рустама Иноятова. По неподтвержденной информации, этих лиц не пустили на инаугурацию избранного президента Узбекистана Шавката Мирзияева. Запаздывает утверждение руководителей вышеназванных структур. Но в любом случае, даже если их утвердят, они долго не продержаться на своих должностях.

​«Озодлик»: Господин Хушев, спасибо за интервью.

Беседовал Уктамбек Каримов, журналист радио «Озодлик» в Праге