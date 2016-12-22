Хасанбой Дусматов признан «Лучшим боксером года» (AIBA Best Elite Men Boxer 2016) Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA).



Церемония награждения состоялась на торжественном ужине AIBA, прошедшем после заседания исполкома 20 декабря в Монтрё (Швейцария). В голосовании за лучшего боксера года в Twitter AIBA Хасанбой Дусматов набрал 77% голосов. Казахстанец Данияр Елеусинов получил всего 18%. Кубинец Робейси Рамирес остался третьим с результатом в 5%.



Напомним, что Дусматов является чемпионом XXXI летних Олимпийских игр в весовой категории до 49. Он стал обладателем Кубка Вэла Баркера. Приз вручается самому техничному боксеру Олимпийских игр.



Кроме того, в рамках мероприятия член Исполнительного Комитета АИБА, Вице-президент Азиатской Конфедерации бокса, первый заместитель Председателя Федерации бокса Узбекистана Шерзод Ташматов вручил ежегодную премию лучшей команде года по версии WSB AIBA «Cuba Domadores».