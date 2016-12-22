Хасанбой Дусматов признан «Лучшим боксером года» AIBA
Хасанбой Дусматов признан «Лучшим боксером года» (AIBA Best Elite Men Boxer 2016) Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA).
Церемония награждения состоялась на торжественном ужине AIBA, прошедшем после заседания исполкома 20 декабря в Монтрё (Швейцария). В голосовании за лучшего боксера года в Twitter AIBA Хасанбой Дусматов набрал 77% голосов. Казахстанец Данияр Елеусинов получил всего 18%. Кубинец Робейси Рамирес остался третьим с результатом в 5%.
Напомним, что Дусматов является чемпионом XXXI летних Олимпийских игр в весовой категории до 49. Он стал обладателем Кубка Вэла Баркера. Приз вручается самому техничному боксеру Олимпийских игр.
Кроме того, в рамках мероприятия член Исполнительного Комитета АИБА, Вице-президент Азиатской Конфедерации бокса, первый заместитель Председателя Федерации бокса Узбекистана Шерзод Ташматов вручил ежегодную премию лучшей команде года по версии WSB AIBA «Cuba Domadores».