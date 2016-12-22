«Адил соз»: в Казахстане преследований по делам о свободе выражения стало больше

В Казахстане наблюдается рост уголовных преследований по делам, связанным со свободой выражения, сообщает организация «Адил соз».

Согласно отчету прессозащитной организации, в Казахстане за первые 11 месяцев 2016 года зафиксировано 87 фактов преследований и обвинений в уголовном порядке, связанных со свободой выражения. В прошлом году этот показатель составлял 77, в 2014 году – 38.

По словам руководителя «Адил соза» Тамары Калеевой, с января по ноябрь произошло 90 случаев воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, более половины из которых – при освещении акций протеста 21 мая против земельных поправок; зарегистрировано свыше 30 случаев необоснованной блокировки интернет-изданий и ограничения доступа к ним.

Также за первые 11 месяцев текущего года организацией зафиксировано 84 факта гражданско-правовых требований к СМИ и журналистам.

Всего статистика за текущий год показывает 95 преследований и обвинений в уголовном порядке, связанных со свободы выражения, говорит «Адил соз». Эта цифра включает 49 дел по обвинению в клевете, из которых по четырем вынесены обвинительные приговоры. Из 12 дел о распространении заведомо ложной информации обвинительные приговоры вынесены по двум. Из 12 дел о разжигании розни обвинительные приговоры вынесены по четырем.