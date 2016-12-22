Володин: Навальный не имеет права баллотироваться в президенты

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин считает, что оппозиционер Алексей Навальный по закону не имеет права участвовать в выборах президента России.

Как сообщает газета «Ведомости», Володин в среду заявил журналистам, что Навальный «вводит людей в заблуждение», говоря о своем намерении выдвигаться в президенты. «Если закон у нас сегодня соблюдается, тогда надо исходить из этого. Тогда ему надо мечтать о другом, а не о выборах», – сказал спикер Госдумы.

Алексей Навальный был лишен права участвовать в выборах после того, как ему был вынесен обвинительный приговор по делу «Кировлеса». Однако в ноябре Верховный суд России отменил приговор, исполняя решение Европейского суда по правам человека. Дело сейчас повторно слушается в Кирове. Если Навальный будет вновь осужден, он опять потеряет право баллотироваться. Однако, как подчеркивает оппозиционер, заявивший о намерении выдвигаться в президенты на прошлой неделе, в данный момент закон его участию в выборах не препятствует.

В эфире радио «Свобода» во вторник Навальный заявил, что выступает за то, чтобы определить единого оппозиционного кандидата в президенты.

Вячеслав Володин с 2012 года до октября 2016 года был первым заместителем главы администрации президента, ответственным за внутреннюю политику.

Выборы президента в России намечены на 2018 год.