Сирийские правозащитники: Алеппо полностью контролируют войска Асада

Сирийский Центр наблюдения за правами человека сообщил, что войска президента Башара Асада взяли Алеппо под полный контроль.

В то же время два представителя вооруженной оппозиции утверждают, что эвакуация мирных жителей и сложивших оружие повстанцев пока не завершена - нужно вывезти еще почти две тысячи человек.

По данным агентства Reuters, один из международных наблюдателей сообщил, что повстанцы пока удерживают небольшую позицию в западном пригороде Алеппо.

Ранее в среду руководство гуманитарных и медицинских миссий сообщило, что полторы тысячи человек покинули восточные районы города, которые 4 года находились под контролем повстанцев.

В среду Генеральная Ассамблея ООН намерена сформировать международную независимую комиссию для подготовки к суду уголовных дел по фактам военных преступлений в Сирии. Проект резолюции подготовлен Лихтенштейном при поддержке 54 стран, включая США, Францию, Великобританию, Италию, Германию, Турцию, Саудовскую Аравию.

Созданная ООН в 2011 году комиссия по расследованию ситуации в Сирии подготовила несколько докладов по фактам жестокого обращения с мирным населением и пленными в ходе гражданской войны в Сирии, которая унесла жизни более 310 тысяч человек. Подобные свидетельства готовы представить суду и гражданские активисты.