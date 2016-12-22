179 человек приняты в гражданство Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 20 декабря своим указом «О приеме в гражданство Республики Узбекистан» распорядился о принятии в гражданство группы лиц, передает CA-News.



СМИ страны опубликовало текст указа, согласно которому, 179 человек получили узбекское гражданство. Кроме того, впервые в стране, открыто опубликованы имена получивших гражданство.



Как отмечается в документе, решения о приеме в гражданство Республики Узбекистан принято в отношении «самых достойных и заслуживающих этого высокого звания лиц, прежде всего, из числа коренных жителей республики, оказавшихся по различным объективным и другим жизненным обстоятельствам за пределами страны к моменту вступления в силу Закона «О гражданстве Республики Узбекистан».