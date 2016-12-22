Атамбаев: В КР будет самый защищенный бизнес в регионе

По данным института Gallup, президента Кыргызстана поддерживает 80% населения. Об этом сказал президент Алмазбек Атамбаев на кыргызско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели.

По его словам, в зарубежной и отечественной прессе писали, что референдум по изменению Конституции проводится для продления полномочий президента страны.

«Если я этого хотел, я добился бы того, чтобы президент в Кыргызстане мог избираться бесконечное количество раз. Но я хочу, чтобы в Кыргызстане и в Центральной Азии был создан прецедент, когда полномочия президента передаются мирным путем», – сказал Атамбаев.

Говоря о бизнесе, президент добавил, что хорошо знаком с трудностями и проблемами, с которыми сталкиваются предприниматели.

«Я долгое время в политике, дважды занимал пост премьер-министра, находился в оппозиции. Но моя политическая карьера началась, когда я еще был бизнесменом. На заре независимости страны я был одним из первых, кто открыл в Кыргызстане частный бизнес. Я испытал все сложности, с которыми сталкиваются предприниматели», – сказал он.

Атамбаев подчеркнул, что все эти годы мечтал создать все условия для развития бизнеса в стране. «Я стремился к тому, чтобы бизнесмены в Кыргызстане чувствовали себя не теми, которых все время проверяют и требуют взятку, а людьми, про которых скажут, что они кормят страну», – сказал он.

«Я думаю, у нас в стране будет самый защищенный бизнес в регионе и не только в регионе. Моя мечта, чтобы бизнес был так же защищен, как в Европе», – сказал Атамбаев. Он сообщил, что в этом году впервые выделены около 10 миллиардов сомов для развития малого, среднего бизнеса под 4-5%. Уже есть договоренность с еще одной страной об открытии фонда для поддержки бизнеса.

Атамбаев поручил МИД и аппарату президента рассмотреть возможность упрощения процедур получения визы гражданами Индии. Также он призвал индийских предпринимателей вкладывать инвестиции в Кыргызстан.