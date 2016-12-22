Власти ФРГ: у нападавшего в Берлине было несколько поддельных паспортов

Власти Германии официально объявили в междунродный розыск мужчину, подозреваемого в совершении теракта в Берлине. Он уже был известен спецслужбам как радикальный исламист, заявил министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ральф Егер на пресс-конференции.

Подозреваемый, чье удостоверение личности было найдено в кабине грузовика, въехавшего в толпу на рождественской ярмарке, прибыл в Германию в июле 2015 года, в июне власти страны отклонили его прошение об убежище. Правоохранительные органы не смогли депортировать мужчину из-за отсутствия действительных документов. По словам министра, беженец имел несколько разных паспортов.

Ранее в среду полиция провела обыски в общежитии в городе Эммерих-ам-Райн на севере Германии, где жил подозреваемый в нападении. По данным немецких СМИ, теракт совершил 23-летний беженец из Туниса. Власти ФРГ оставили эту информацию без комментариев.

В понедельник вечером грузовик въехал в толпу, собравшуюся на рождественской ярмарке возле улицы Курфюрстендамм в Берлине. Погибли 12 человек, 48 получили ранения. Спустя несколько часов полиция задержала подозреваемого гражданина Пакистана, но во вторник его отпустили на свободу из-за отсутствия улик.

Власти Германии назвали произошедшее терактом. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, включая Россию.