60 автобусов для эвакуации задержаны на выезде из восточного Алеппо

Автобусы, предназначенные для эвакуации из сирийского города Алеппо повстанцев и мирных жителей, были задержаны по неясным причинам. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека.

По данным правозащитников, 60 автобусов ждут возможности покинуть город в тяжелых погодных условиях. Всего, как сообщает Центр, осталось эвакуировать около 3 тысяч человек.

Сирийское правительство заявило, что эвакуация приостановлена из-за новых требований, выдвинутых повстанцами. Группировки, противостоящие Дамаску, в свою очередь, обвиняют в задержке режим президента Башара Асада.

Правительственная армия при поддержке России, в начале декабря отбила почти всю территорию восточного Алеппо, ранее занятую вооруженной оппозицией, после чего было заключено соглашение об эвакуации. По данным Международного комитета Красного Креста, за последние дни были эвакуированы около 25 тысяч человек.