Узбекистан и Украина намерены обсудить возможность возобновления регулярных полетов Ташкент-Киев

Авиационные власти Узбекистана и Украины планируют переговоры в Ташкенте по вопросу возобновления регулярного авиасообщения по маршруту Ташкент-Киев-Ташкент, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе посольства Республики Узбекистан в Украине.

Посол Узбекистана в Украине Алишер Абдуалиев отметил, что последний полет по маршруту Ташкент-Киев-Ташкент состоялся в мае 2015 года.

«С тех пор мы не имеем выполнения регулярных полетов по указанному маршруту, как следствие, это отразилось на объемах взаимной торговли и развитии международного туризма. Как мы видим, отсутствие авиасообщения между столицами двух стран приводит к потере потенциальных доходов с обеих сторон. При этом на этом фоне дополнительный бонус получают многие авиаперевозчики из третьих стран», – отметил посол Узбекистана.

По словам А.Абдуалиева, результатом проведенных встреч в Кабинете министров Украины и Государственной авиационной службе Украины на начало 2017 года планируется проведение переговоров между авиационными властями двух стран в Ташкенте.

«Пока рано говорить о каких либо результатах, имеется ряд нерешенных вопросов, но есть надежда, что в скором времени стороны найдут компромиссный вариант, учитывающий, прежде всего, запросы и интересы гражданского населения, а также деловых кругов двух стран», – отметил посол Узбекистана.

Как сообщалось, в 2013 году национальная авиакомпания Узбекистана планировала прекратить регулярные авиарейсы Ташкент-Киев-Ташкент. Тогда пояснялось, что причиной отмены рейса может стать конфликт с «Международными линиями Украины» (МАУ), которые оказывают давление на узбекских партнеров с привлечением авиационных властей и дипломатического ведомства «с целью получить конкретные слоты (разрешение на полеты в определенные дни и определенное время) Международного аэропорта «Ташкент». МАУ опровергла эту информацию, подчеркнув, что она готова к сотрудничеству.

В середине 2014 года сообщалось, что Uzbekistan Airways и МАУ достигли принципиальной договоренности до конца июля 2014 года заключить интерлайн соглашение о взаимном признании перевозочных документов, а также соглашение код-шеринга (совместной эксплуатации воздушной линии).

В мае 2015 года «Узбекские авиалинии» вновь временно прекратили выполнение рейсов по маршруту Ташкент–Киев–Ташкент в связи с отсутствием договоренностей между авиационными властями Узбекистана и Украины относительно эксплуатации договорных авиалиний.

Позже бывший в то время министром инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский выразил надежду, что вопрос полетов по маршруту Киев-Ташкент будет решен.

В сентябре 2015 года стало известно, что Национальная авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways закрывает офис в Киеве.